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17:45, 12 августа 2024Бывший СССР

В ВСУ усомнились в целесообразности операции в Курской области

FT: солдаты ВСУ усомнились в целесообразности операции в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) усомнились в целесообразности операции в Курской области из-за ситуации в Донбассе. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на украинских военных.

Журналисты FT пообщались с переброшенными в Сумскую область Украины для вылазки в Курскую область солдатами ВСУ. Украинские военные рассказали о сомнениях в обоснованности операции во время наступления Вооруженных сил (ВС) России

«Некоторые [солдаты] сказали, что беспокоились об оставлении позиций в Донбассе, когда русские все еще ежедневно продвигались вперед», — подчеркнули авторы. Также издание сослалось на слова высокопоставленного украинского чиновника о брешах в линии фронта ВСУ в Донбассе.

Ранее журналист FT Кристофер Миллер рассказали об ожиданиях потери Нью-Йорка солдатами ВСУ. По словам украинских бойцов, взятие населенного пункта бойцами ВС России обязательно произойдет.

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      Юрий Леонов
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