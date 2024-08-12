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14:06, 12 августа 2024Бывший СССР

На Западе рассказали об ожиданиях потери Нью-Йорка

Журналист Миллер: солдаты ВСУ ожидают скорую потерю Нью-Йорка

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ожидают скорую потерю населенного пункта Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил американский журналист Кристофер Миллер на своей странице в соцсети X.

Миллер рассказал об общении с переброшенными в Сумскую область из ДНР солдатами ВСУ. По его словам, украинские бойцы поделились ожиданиями скорой потери Нью-Йорка.

«Это может произойти даже завтра», — заявил журналисту FT один из солдат. По словам бойцов ВСУ, взятие населенного пункта бойцами Вооруженных сил (ВС) России обязательно произойдет.

Ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщил о заходе ВС России в Торецк в ДНР. По информации Telegram-канала, одна из бригад ВСУ была переброшена из Торецка в Курскую область России.

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      Юрий Леонов
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