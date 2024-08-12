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10:53, 12 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о заходе российских военных в Торецк

«Военное дело»: ВС России зашли в Торецк и продвигаются вдоль многоэтажных домов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные зашли в Торецк. Об этом рассказал Telegram-канал «Военное дело».

«ВС (Вооруженные силы — прим. «Ленты.ру») РФ зашли в Торецк, отряды продвигаются вдоль многоэтажных домов по улицам Лесная и 91-й дивизии», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала, одна из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) была переброшена из Торецка в Курскую область России.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил о попадании украинских военных в оперативное окружение на торецком направлении. По его словам, небольшая группировка ВСУ находится под постоянным огневым контролем между Нью-Йорком и Торецком.

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      Екатерина Грищенко
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