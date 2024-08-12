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21:41, 12 августа 2024Россия

Въезд в один район Белгородской области закроют из-за напряженной обстановки

Миськов: Краснояружский район Белгородской области закроют на въезд

Фото: Ukranian Armed Forces / Reuters

Въезд в Краснояружский район Белгородской области закроют в связи с напряженной обстановкой. Об этом в Telegram-канале сообщил глава района в российском регионе Андрей Миськов.

«Это вынужденная временная мера, которая необходима, чтобы обезопасить жизни и здоровье наших граждан», — подчеркнул Миськов.

Он также пообещал позаботиться о домашних животных, которые остались в домах тех, кто не сможет въехать в район: за ними будут ухаживать бойцы самообороны. Для этого главе района необходимо оставить заявку в соцсетях.

«Наши бойцы самообороны также следят за порядком в населенных пунктах и контролируют сохранность имущества краснояружцев», — добавил Алексей Миськов.

До этого в Беловском районе Курской области власти начали эвакуировать людей. А к 12 августа из приграничных населенных пунктов региона эвакуировали в общей сложности 121 тысячу человек.

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      Александра Синицына
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