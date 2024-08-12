В одном из районов Курской области начали эвакуировать людей

Врио главы Курской области Смирнов: в Беловском районе началась эвакуация

В Беловском районе Курской области началась эвакуация. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«По ситуации в Беловском районе. Региональным оперштабом принято решение вывозить жителей. Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт», — написал чиновник.

По его словам, помощь в эвакуации обеспечивают дружинники Курского центра «Патриот», места в пунктах временного размещения для жителей уже подготовили.

Смирнов попросил жителей Беловского района соблюдать рекомендации властей и доверять только официальным источникам информации.

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. 11 августа ВСУ пытались прорваться на территорию Беловского района. Противник предпринял попытку атаки на населенные пункты Озерки и Ивановское.