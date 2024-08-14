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05:42, 14 августа 2024Мир

Пентагон по-прежнему выясняет цели атаки Украины на Курскую область. Как западные политики оценивают наступление ВСУ?

Пентагон: США по-прежнему выясняют цели атаки ВСУ на Курскую область
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Администрация США по-прежнему выясняет у властей Украины цели атаки на Курскую область. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он также не смог уточнить, как Вашингтон оценивает действия ВСУ в Курской области — как операцию или рейд. По его мнению, об этом должны говорить сами украинцы.

Мы поддерживаем контакт с нашими украинскими коллегами, чтобы получить дополнительные подробности об их целях, касающихся их операций, но у меня нет ничего помимо этого

Патрик Райдерпресс-секретарь Пентагона

Пресс-секретарь Пентагона переадресовал Минобороны России вопрос о том, были ли переброшены подразделения Вооруженных сил РФ с других направлений на защиту Курской области.

Райдер также заявил, что Киев не предупреждал власти США о планах по вторжению ВСУ.

Нет, они не информировали нас заранее. Да, мы проводим консультации, обсуждаем это с ними

Патрик Райдерпресс-секретарь Пентагона

Чиновник подчеркнул, что украинская сторона, применяя американские вооружения на российской территории, находится в рамках установленной США политики.

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Аналогичное заявление сделал заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель. Он сказал, что Вашингтон не причастен к проводимому ВСУ наступлению в Курской области. По словам сотрудника Госдепа, Штаты не принимали никакого участия в планировании вторжения Украины в Россию.

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) во время визита в Киев похвалил украинского лидера Владимира Зеленского за действия ВСУ в Курской области. Парламентарий назвал операцию «смелой и прекрасной».

Байден впервые отреагировал на вылазку ВСУ в Курскую область

Президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал вылазку ВСУ на российскую территорию. По его мнению, она создает «настоящую дилемму» для президента России Владимира Путина и грозит затруднительным положением.

Мы в прямом и постоянном контакте с украинцами. Это все, что я скажу, пока ситуация в активной фазе

Джо Байденпрезидент США

До этого американский лидер отказался публично комментировать атаку на Курскую область, несмотря на сообщения в прессе, что планирование нападения велось при его участии.

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Боррель от лица Евросоюза поддержал наступление ВСУ в Курской области

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель в беседе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой от имени всего европейского объединения выразил поддержку наступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российской территории.

Я подтвердил полную поддержку ЕС борьбе народа Украины

Жозеп Боррельглава евродипломатии

Он подчеркнул, что наступление ВСУ под Курском свидетельствует о неспособности президента России Владимира Путина сломить сопротивление украинского народа.

Кулеба в ходе встречи проинформировал Борреля о деталях операции Украины в Курской области. Он отметил, что Киев и Брюссель сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества между Украиной и Евросоюзом в области производства и поставок оружия.

О вылазке ВСУ высказался и президент Финляндии Александер Стубб. Он назвал действия украинских войск абсолютно легитимными: таким образом Киев якобы осуществляет свое право по «защите территории».

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются неделю. Под контролем украинских войск в регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов. Украина также предпринимает попытки проникнуть на территорию Белгородской области.

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      Марина Совина
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