Байден отказался комментировать нападение ВСУ на Курскую область

Американский президент Джо Байден отказался публично комментировать атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, несмотря на сообщения в прессе, что планирование нападения велось при его участии. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили прокомментировать вопрос об атаке ВСУ на российский регион. «Я бы предпочел не комментировать это публично», — отметил Байден.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Сотни украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено.