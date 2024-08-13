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21:18, 13 августа 2024Мир

Байден отказался комментировать атаку украинских войск на Курскую область

Байден отказался комментировать нападение ВСУ на Курскую область
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evan Vucci / Global Look Press

Американский президент Джо Байден отказался публично комментировать атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, несмотря на сообщения в прессе, что планирование нападения велось при его участии. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили прокомментировать вопрос об атаке ВСУ на российский регион. «Я бы предпочел не комментировать это публично», — отметил Байден.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Сотни украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено.

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      Марина Совина
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