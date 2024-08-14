В Курскую область зашли 12 тысяч бойцов ВСУ. Среди них заметили очень много иностранцев

Генерал-майор Алаудинов: в Курскую область заходили около 12 тысяч военных ВСУ

Около 12 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в числе которых было много иностранцев, заходили на территорию Курской области. По словам генерал-майора, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, большая часть из них была уничтожена.

Алаудинов отметил, что в их число вошли оставшиеся части некоторых батальонов и бригад, которые были растянуты по всей линии фронта. «Их оттуда, отовсюду поснимали и бросили сюда. И, конечно, вот как раз в контексте иностранного присутствия я хочу отметить, что очень много было иностранцев изначально», — рассказал он.

Везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь. Были темнокожие представители непонятно пока какой национальности. Но я так могу сказать, что большая часть из них в принципе уже уничтожена Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

При этом генерал-майор отметил, что украинская авиация не была замечена в небе над российским регионом, несмотря на поступающие сообщения о летящих вертолетах. «Но как-то они до нас не долетели. Хотя мы, опять же, были очень рады и ждали, чтобы они прилетели, для того чтобы в нашей коллекции еще прибавились и вертолеты», — подчеркнул Алаудинов.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Целью ВСУ был не только захват Курской области

Изначально ВСУ ставили перед собой цель захватить стратегические объекты не только в Курской области, но и часть Белгородской, раскрыл генерал-майор. «Их расчет был такой, что их молниеносное наступление уже не будет остановлено», — рассказал Алаудинов.

Генерал-майор отметил, что из прочитанного им документа следует, что руководство НАТО при принятии решения о нападении рассчитывало, что украинские войска смогут занять серьезную территорию со многими стратегическими объектами. Это было необходимо для того, чтобы посадить Россию за стол переговоров на условиях Украины.

Фото: : Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Однако украинские солдаты не предусмотрели одну вещь, подчеркнул он. «ВСУ в Курской области не предусмотрели, что Россия будет биться до конца и не станет отходить», — заявил Алаудинов.

Алаудинов допустил, что Зеленского могут ликвидировать в ближайшее время

Алаудинов убежден, что президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время могут ликвидировать «его хозяева». По его словам, нельзя считать нормальным человека, который нападением на мирное население Курской области уничтожает украинский народ

«Даже не человек, а такое же животное, как он. Поэтому я надеюсь только на одно, что мы будем его не расстреливать, не сажать, а вешать, как последнюю подлую фашистскую тварь», — подчеркнул он, добавив, что надеется на ликвидацию Зеленского до того, как до него доберутся российские войска.

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось войти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции.