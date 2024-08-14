Около 12 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в числе которых было много иностранцев, заходили на территорию Курской области. По словам генерал-майора, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, большая часть из них была уничтожена.
Алаудинов отметил, что в их число вошли оставшиеся части некоторых батальонов и бригад, которые были растянуты по всей линии фронта. «Их оттуда, отовсюду поснимали и бросили сюда. И, конечно, вот как раз в контексте иностранного присутствия я хочу отметить, что очень много было иностранцев изначально», — рассказал он.
Везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь. Были темнокожие представители непонятно пока какой национальности. Но я так могу сказать, что большая часть из них в принципе уже уничтожена
При этом генерал-майор отметил, что украинская авиация не была замечена в небе над российским регионом, несмотря на поступающие сообщения о летящих вертолетах. «Но как-то они до нас не долетели. Хотя мы, опять же, были очень рады и ждали, чтобы они прилетели, для того чтобы в нашей коллекции еще прибавились и вертолеты», — подчеркнул Алаудинов.
Целью ВСУ был не только захват Курской области
Изначально ВСУ ставили перед собой цель захватить стратегические объекты не только в Курской области, но и часть Белгородской, раскрыл генерал-майор. «Их расчет был такой, что их молниеносное наступление уже не будет остановлено», — рассказал Алаудинов.
Генерал-майор отметил, что из прочитанного им документа следует, что руководство НАТО при принятии решения о нападении рассчитывало, что украинские войска смогут занять серьезную территорию со многими стратегическими объектами. Это было необходимо для того, чтобы посадить Россию за стол переговоров на условиях Украины.
Однако украинские солдаты не предусмотрели одну вещь, подчеркнул он. «ВСУ в Курской области не предусмотрели, что Россия будет биться до конца и не станет отходить», — заявил Алаудинов.
Алаудинов допустил, что Зеленского могут ликвидировать в ближайшее время
Алаудинов убежден, что президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время могут ликвидировать «его хозяева». По его словам, нельзя считать нормальным человека, который нападением на мирное население Курской области уничтожает украинский народ
«Даже не человек, а такое же животное, как он. Поэтому я надеюсь только на одно, что мы будем его не расстреливать, не сажать, а вешать, как последнюю подлую фашистскую тварь», — подчеркнул он, добавив, что надеется на ликвидацию Зеленского до того, как до него доберутся российские войска.
Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось войти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции.