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20:23, 14 августа 2024Бывший СССР

Алаудинов допустил вероятность расправы над Зеленским

Алаудинов допустил вероятность расправы над Зеленским в ближайшее время

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского ждет вероятная расправа со стороны Запада. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России Апти Алаудинов.

Алаудинов прокомментировал операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он указал на действия украинских военных против мирного населения.

Генерал-майор понадеялся, что Зеленский не избежит ответственности за действия в Курской области из-за расправы со стороны Запада. «Вполне такое может быть в ближайшее время», — заявил Алаудинов.

Ранее Алаудинов раскрыл число зашедших в Курскую область бойцов ВСУ. Он также отметил, что изначально в их рядах было много иностранцев.

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      Алевтина Запольская
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