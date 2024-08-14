Российский генерал раскрыл изначальные цели зашедших в Курскую область бойцов ВСУ

Генерал Алаудинов: целью ВСУ был захват Курской области и части Белгородской

Изначально целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) был захват не только Курской области, но и части Белгородской. Такие данные раскрыл российский генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщал, что ВСУ проникли в регион на глубину 12 километров. При этом, по информации Смирнова, ширина проникновения противника составляет 40 километров.