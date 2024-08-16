Дочь терпевшего издевки бойцов ВСУ рассказала подробности пропажи отца

Дочь терпевшего издевки ВСУ пенсионера в Курской области заявила о его пропаже

Дочь 74-летнего пенсионера из Курской области, который стал жертвой издевательств бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказала подробности о его пропаже.

По ее словам, после атаки на российский регион она перевезла отца в Суджу, а сама уехала искать жилье в безопасном месте. Однако обратно в город военные ее уже не пустили.

Россиянка сообщила, что украинские солдаты опубликовали два ролика с ее отцом. На втором, по ее словам, он выглядел «просто ужас». Женщина отметила, что у отца не видит один глаз. Почему пенсионер ушел из дома, она не знает. Она выразила надежду на то, что он жив и его спасут.

15 августа в сети распространилось видео, снятое солдатами ВСУ. На кадрах видно, как они, имитируя немецкий акцент, издеваются над пенсионером, называя его в том числе «русской свиньей». Также стала известна личность одного из бойцов ВСУ, который кричал пожилому мужчине: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка».

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий пообещал награду в пять миллионов рублей за поимку мужчин, издевавшихся над пенсионером.