Дочь ставшего жертвой издевательств бойцов ВСУ рассказала подробности пропажи отца

Дочь пенсионера, над которым издевались бойцы ВСУ, рассказала о его пропаже

Дочь 74-летнего россиянина, который стал жертвой издевательств бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказала подробности о его пропаже. По ее словам, после атаки на Курскую область она перевезла отца в Суджу, а сама уехала искать жилье в безопасном месте, пишет Telegram-канал Daily Storm.

Однако на следующий день она не смогла вернуться в Суджу, так как в город никого не пускали, вспомнила женщина.

Нас просто уже не пустили назад военные. И я тут же начала звонить всем. Он ждал меня, наверное, а я не приехала дочь пропавшего пенсионера

Она отметила, что украинские солдаты опубликовали два ролика с ее отцом. На втором, по ее словам, он выглядел «просто ужас». Также россиянка отметила, что у мужчины не видит один глаз. Причину, по которой пенсионер ушел из дома, дочь не знает.

«Я надеюсь, что он жив все равно, что его спасут. Если бы я могла что-то сделать сейчас», — добавила она.

15 августа в сети распространилось видео, снятое солдатами ВСУ. На кадрах видно, как они, имитируя немецкий акцент, издеваются над пенсионером, называя его в том числе «русской свиньей». Также стала известна личность одного из бойцов ВСУ, который кричал пожилому мужчине: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка».

По ситуации высказался депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Он назвал мужчин, издевавшихся над пенсионером, «бандеровскими недобитками», а также пообещал за их поимку награду в пять миллионов рублей.