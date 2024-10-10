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14:57, 10 октября 2024Россия

В России рассказали о поразивших ВСУ действиях российских морпехов под Курском

Военблогер Подоляка: ВСУ в шоке от действий российских морпехов под Курском

Российские морпехи повергли в шок бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время боев под Курском. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военблогер Юрий Подоляка.

По словам блогера, бойцы 115-й бригады Тихоокеанского флота смогли без боя пройти населенный пункт Зеленый Шлях в Кореневском районе Курской области, и тем самым ввели противника в ступор.

«И сразу скажу, что это далеко не все хорошие новости с этого участка. Они еще будут (я сам в афиге от того, что там сегодня происходит). Не зря же у ВСУ там паника», — рассказал о поразивших украинских военных действиях морпехов Подоляка.

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Ранее сообщалось, что морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота России взяли в плен в Курской области 19 бойцов ВСУ. По данным Подоляки, основные бои на курском направлении развернулись за населенный пункт Ольговка, где и пленили украинских диверсантов.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более двух месяцев. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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