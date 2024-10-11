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18:29, 11 октября 2024Россия

Соратник Кадырова заявил об освобождении 15 населенных пунктов в Курской области

Алаудинов сообщил об освобождении 15 населенных пунктов в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Курской области освободили 15 населенных пунктов, ранее заняты солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, чьи слова приводит KP.RU.

«Из тех курских населенных пунктов, которые были заняты противником, 15 уже освобождены», — сказал генерал.

Алаудинов также оценил ход боевых действий на донецком направлении. По его словам, на десяти участках российские бойцы продвигаются вперед. При этом военные освобождают один-два населенных пункта ежедневно.

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Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном районе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

11 октября стало известно, что в районе курского села Ольговка около 1500 солдат Вооруженных сил Украины попали в окружение.

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      Никита Абрамов
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