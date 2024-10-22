После потери Вооруженными силами Украины (ВСУ) Покровска ситуация на украинском театре военных действий достигнет критической точки. Об этом заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
По его словам, если Покровск будет взят, то система президента Украины Владимира Зеленского обрушится. Он добавил, что ненависть к властям среди населения растет очень серьезно, при том что на передовой у ВСУ происходит поражение за поражением и Украина продолжает отдавать территории.
«Ну, и люди уходят: уже больше ста тысяч, по разным оценкам, ушли с линии фронта и воевать не хотят», — заключил Соскин.
Ранее украинский пленный Дмитрий Рутковский рассказал об усталости ВСУ от конфликта. Он также заявил, что отправился воевать, так как его семье угрожали проблемами.