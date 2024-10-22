Экс-советник президента Украины Соскин предупредил о критической точке на фронте

После потери Вооруженными силами Украины (ВСУ) Покровска ситуация на украинском театре военных действий достигнет критической точки. Об этом заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, если Покровск будет взят, то система президента Украины Владимира Зеленского обрушится. Он добавил, что ненависть к властям среди населения растет очень серьезно, при том что на передовой у ВСУ происходит поражение за поражением и Украина продолжает отдавать территории.

«Ну, и люди уходят: уже больше ста тысяч, по разным оценкам, ушли с линии фронта и воевать не хотят», — заключил Соскин.

Ранее украинский пленный Дмитрий Рутковский рассказал об усталости ВСУ от конфликта. Он также заявил, что отправился воевать, так как его семье угрожали проблемами.

