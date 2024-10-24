Al Mayadeen: Зеленский ни разу не отдавал приказов ВСУ отступать

Владимир Зеленский ни разу не отдавал своевременного приказа об отступлении для украинской армии. Об этом сообщает Al Mayadeen.

«За все время проведения специальной военной операции украинские солдаты ни разу не получали приказа об отступлении, даже в самых тяжелых ситуациях, таких как окружение или удержание руин», — отметили журналисты.

Как указано, такая ситуация сложилась и в Угледаре. Дорогостоящее и хаотичное отступление ВСУ стало результатом отказа Киева отдавать своевременный приказ об отступлении несмотря на то, что город был окружен российскими войсками. Как подчеркнули журналисты, «для Зеленского здания и даже руины важнее людей».

Потеря каждого квадратного километра земли негативно воспринимается западными спонсорами Зеленского, указано в материале. Информация о людских потерях скрывается от украинского народа и всего мира, резюмировали журналисты.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины назвал сложной ситуацию на всей линии боевого соприкосновения. До этого украинская сторона назвала наиболее горячими направлениями кураховское, красноармейское и лиманское.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что успехи российских войск на запорожском участке приведут к обвалу фронта для Вооруженных сил Украины. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов объяснил, что на ситуацию на запорожском участке фронта повлиял боевой дух российских военных и вторжение ВСУ в Курскую область.