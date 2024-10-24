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09:48, 24 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ признали успехи российских войск в Селидово

Боец ВСУ с позывным Осман: ВС России успешно ведут наступление в Селидово

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы России успешно ведут штурмовые действия в Селидово и закрепляются в городской черте. Успехи российских войск в наступлении признал в своем Telegram-канале боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Осман.

«[ВС России] заходят [в Селидово] целыми взводами. (...) Враг плодотворно проникает и проводит рассредоточение по домам и подвалам», — заявил военный.

Он добавил, что операторы беспилотников вынуждены проводить более ста боевых вылетов в день в попытках противостоять российскому наступлению.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского обвинили в нежелании отдавать ВСУ своевременные приказы об отступлении. По данным Al Mayadeen, дорогостоящее и хаотичное отступление украинских войск из Угледара стало результатом отказа властей страны оставить город несмотря на то, что он был окружен российскими войсками.

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      Глеб Палехов
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