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12:06, 29 октября 2024Россия

Армия России заняла населенный пункт на подступах к Курахово

Минобороны сообщило о занятии населенного пункта Горняк в ДНР

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Армия России заняла населенный пункт Горняк Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Горняк расположен к северо-востоку от Курахово – крупного узла украинской обороны в Донбассе.

Также Минобороны сообщило об установлении контроля над Катериновкой и Добровольем в ДНР. Таким образом, за сутки российские войска заняли три населенных пункта в зоне спецоперации.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о прорыве российскими войсками фронта около населенного пункта Работино на ореховском направлении. Это позволило занять территорию площадью десять квадратных километров, отметил он.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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