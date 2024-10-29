Армия России заняла населенный пункт на подступах к Курахово

Минобороны сообщило о занятии населенного пункта Горняк в ДНР

Армия России заняла населенный пункт Горняк Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Горняк расположен к северо-востоку от Курахово – крупного узла украинской обороны в Донбассе.

Также Минобороны сообщило об установлении контроля над Катериновкой и Добровольем в ДНР. Таким образом, за сутки российские войска заняли три населенных пункта в зоне спецоперации.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о прорыве российскими войсками фронта около населенного пункта Работино на ореховском направлении. Это позволило занять территорию площадью десять квадратных километров, отметил он.