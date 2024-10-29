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06:44, 29 октября 2024Бывший СССР

Рогов рассказал о прорыве российскими военными обороны ВСУ севернее Работино

Рогов: ВС РФ прорвали оборону ВСУ севернее Работино на ореховском направлении

Фото: Stringer / Reuters

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, атака российских войск началась по флангам, после чего усилилась бронетехникой и фронтовой авиацией. Ширина продвижения составила до 10 километров, подчеркнул Рогов. «То есть освобождена территория до 10 квадратных километров», — сказал он.

Ранее Рогов рассказал, что ВС России стремительным рывком прорвали оборону ВСУ в районе Левадного. Он пояснил, что Армии РФ в районе Левадного поспособствуют взятию российскими военными под огневой контроль трассы снабжения украинской армии между ореховским и времевским направлениями.

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      Марина Совина
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