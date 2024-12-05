Желание Трампа отказать Украине в помощи объяснили

Бондаренко: Трамп торопится решить вопрос Украины и заняться другими регионами

Избранный президент США Дональд Трамп торопится решить вопрос Украины и заняться другими регионами, в частности, Латинской Америкой. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Выбор Марко Рубио на пост госсекретаря США Трампом обусловлен желанием заняться "задним двором" вместо далекой для них Украины», — подчеркнул политолог.

Бондаренко объяснил причины возможного отказа администрации Трампа от помощи Украине. По его мнению, Трамп намерен завершить противостояние на Украине в кратчайшие сроки и максимально эффектно.

Политолог отметил, что Рубио в силу своего латиноамериканского происхождения будет уделять большое внимание Венесуэле. Эксперт также подчеркнул существенные расходы на военную помощь Украине при администрации президента США Джо Байдена.

Ранее на сайте Института «Америка прежде всего» (AMFI) был обнародован план спецпосланника Трампа Кита Келлога по урегулированию конфликта на Украине. Инициатива исключает на 10 лет принятие Киева в НАТО и включает в себя снятие санкций против России.