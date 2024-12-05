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14:01, 5 декабря 2024Бывший СССР

«Киев будет делать то, что ему скажут». Украину подталкивают к миру с Россией. Когда начнутся переговоры?

Bloomberg: в НАТО обсуждают сценарии приближающихся переговоров по Украине
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Alex Kent / Getty Images

Власти Украины намерены в ближайшее время объявить о готовности к миру из-за истощения от конфликта с Россией. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к украинскому руководству. В свою очередь, издание Bloomberg рассказало об изменении позиции Организации Североатлантического договора (НАТО) по Украине и отказе от необходимости военной победы Киева. Как отметил в разговоре с «Лентой.ру» директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, желание НАТО добиться урегулирования конфликта на Украине связано с намерением избранного президента США Дональда Трампа завершить противостояние в кратчайшие сроки и сконцентрироваться на других регионах.

Украинское руководство встретилось с окружением Трампа

WSJ сообщило о встрече неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского с избранным вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпредставителем Трампа по Украине Китом Келлогом, а также кандидатом на должность советника президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем.

Michael Waltz

Кандидат на должность советника президента США по национальной безопасности Майк Уолтц

Michael Waltz. Фото: Annabelle Gordon / Globallookpress.com

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак также отправился в США для встреч с окружением Трампа и представителями Демократической и Республиканской партий. Как отметило NYT, Ермак «будет изображать Украину как конструктивного партнера для достижения мира, а не как препятствие на его пути».

Андрей Ермак

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Christinne Muschi / Globallookpress.com

В сентябре 2024 года Зеленский лично встречался с Трампом в ходе визита в США. Также стороны провели телефонный разговор после победы Трампа на президентских выборах в ноябре.

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Власти Украины подчеркнули истощение страны от конфликта

Как подчеркивает WSJ, украинское руководство намерено заявить о готовности к мирным переговорам с Россией на фоне усталости от конфликта и продвижения Вооруженных сил (ВС) России на фронте. При этом собеседник издания отмечает, что Киев намерен добиться устойчивого мира, так как временное перемирие «не отвечает интересам Украины или США».

Владимир Зеленский ранее признавал неспособность ВСУ вернуть потерянные территории и указал на «сложный период» в конфликте. Он также подчеркнул, что Киеву придется искать дипломатическое решение вопроса о территориях.

Как полагает Олег Бондаренко, власти Украины попытаются сыграть на противоречиях сторон конфликта и максимально продвинуть свои интересы в процессе урегулирования. При этом эксперт усомнился в наличии у Киева достаточных ресурсов для продавливания своей позиции в ходе переговоров.

По большому счету, Киев будет делать то, что ему скажут

Олег Бондаренкодиректор Фонда прогрессивной политики
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

НАТО изменило задачу военной помощи Украине

В свою очередь, издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников сообщило о планах НАТО изменить стратегию по Украине. Предполагается, что альянс изменит цель поддержки ВСУ с победы Киева на обеспечение выгодной переговорной позиции. Как отмечает издание, европейские страны также начали обсуждать переговоры, чтобы продемонстрировать Трампу свою пользу в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

По словам собеседников издания, Запад ищет способ остановить боевые действия таким образом, чтобы «защитить Украину, не провоцируя Россию». При этом источники указали на удвоение альянсом темпов поставки вооружений и боеприпасов украинской армии из-за продолжающегося отступления.

Как подчеркнул Олег Бондаренко, Киев попытается использовать возможные перемены в странах НАТО, в том числе и вероятную смену правительства в Германии по итогам парламентских выборов. Однако политолог отмечает, что количество центров принятия решений в пределах альянса сократилось из-за ряда внутренних факторов, а Украина не будет обладать большими возможностями для переговоров в ближайшие два месяца. В частности, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал Зеленского пойти на уступки для заключения мира с Россией

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Почему Трамп торопится завершить конфликт на Украине

Как полагает Олег Бондаренко, Трамп намерен завершить противостояние на Украине в кратчайшие сроки и максимально эффектно. Политолог назвал в качестве причин желание избранного президента США сосредоточиться на других регионах, а также существенные затраты Вашингтона на военную помощь Киеву.

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Эксперт отметил, что Запад готов рассмотреть территориальные уступки России в рамках прекращения конфликта по текущей линии фронта. При этом он отметил, что мирное предложение президента России Владимира Путина предполагает признание границ России в пределах административных границ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Вопрос компромисса я бы рассматривал не с позиции того, на что готов пойти Запад, а с позиции того, на что готова пойти Москва

Олег Бондаренкодиректор Фонда прогрессивной политики
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