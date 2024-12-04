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20:39, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

«Залезь обратно в коробку». Посланник Трампа по Украине ответил основателю «Царьграда» насчет критики мирного плана

Спецпосланник Трампа Келлог предложил Малофееву залезть обратно в коробку
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Republican National Convention / Reuters

Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог ответил основателю телеканала «Царьград» Константину Малофееву, который ранее раскритиковал его мирный план. Об этом Келлог заявил в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Малофеев недооценивает Трампа и не понимает США в целом. Он назвал такое отношение российского предпринимателя ошибкой.

Мы говорим о Соединенных Штатах Америки и президенте Трампе. И он разберется с этим, как он всегда с этим разбирался. Так что я бы прокомментировал так: лучше залезь обратно в свою коробку и лучше пойми президента Трампа, потому что, очевидно, ты не понимаешь. И ты точно не понимаешь Соединенные Штаты Америки

Кит Келлогспецпредставитель Дональда Трампа по Украине

По данным РБК, Малофеев не будет давать дополнительных комментариев после заявления Келлога, так как «все сказал» в интервью.

Ранее Малофеев высказался о переговорах России и Украины

Основатель телеканала «Царьград» дал интервью The Financial Times, где заявил, что переговоры между Москвой и Киевом будут успешны только в одном случае. Для этого главным должен быть не только вопрос о будущем Украины, но также вопросы о будущем Европы и всего мира.

Константин Малофеев

Константин Малофеев. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Келлог приезжает в Москву со своим планом, мы его принимаем, а потом говорим ему, чтобы он пошел к черту, потому что нам ничего из этого не нравится. Вот и все переговоры. Чтобы переговоры были конструктивными, нам нужно говорить не о будущем Украины, а о будущем Европы и мира», — отметил Малофеев.

При этом завершить конфликт на Украине получится только в случае отмены Трампом разрешения бить по территории России дальнобойным оружием, которое ранее дал действующий президент США Джо Байден. По мнению Малофеева, из-за этого разрешения «мир находится на грани ядерной войны».

Кроме того, отметил Малофеев, Трамп должен «снять с должности» президента Украины Владимира Зеленского.

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Келлог предлагал снять санкции с России в обмен на перемирие с Украиной

Ранее спецпосланник Трампа по Украине предложил заморозить линии фронта на Украине, ввести демилитаризованную зону и частично снять санкции с России в обмен на перемирие. План он подготовил в апреле 2024 года.

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Келлог также отметил, что полностью пересмотреть ограничения можно будет лишь после подписания мирного соглашения, которое будет устраивать Украину. Кроме того, он предложил ввести специальный сбор на экспорт энергоресурсов из России, а полученные с этого сбора средства использовать для Украины. При этом Киеву придется отказаться от вооруженного возвращения территорий, но сохранить право добиваться их дипломатическим путем.

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