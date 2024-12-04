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18:52, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

Спецпосланник Трампа по Украине призвал основателя «Царьграда» «залезть обратно в коробку»

Спецпосланник Трампа Келлог призвал Малофеева «залезть обратно в коробку»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог ответил на критику его мирной инициативы по Украине основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

По словам Келлога, Малофеев недооценивает Трампа и не понимает США в целом. Он назвал такое отношение российского предпринимателя ошибкой. «Лучше залезь обратно в свою коробку и попробуй понять президента Трампа. Потому что ты, очевидно, не понимаешь», — заявил он.

2 декабря Малофеев в интервью The Financial Times заявил, что переговоры с Украиной будут успешны только в том случае, если речь пойдет не только о будущем Украины, но и о будущем Европы и мира. По мнению российского предпринимателя, конфликт с Украиной закончится только в том случае, если Трамп отменит разрешение использовать Киеву дальнобойное оружие по территории России и «снимет с должности» президента Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что Келлог предложил собственную мирную инициативу по Украине. В ее рамках, в частности, он предложил, чтобы США частично сняли санкции с России, если страна согласится на перемирие.

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