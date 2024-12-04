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19:43, 4 декабря 2024Экономика

«За что боролись, на то и напоролись». Путин ответил на угрозу Трампа ввести санкции за отказ от доллара

Путин ответил на угрозы Трампа о введении пошлины на товары из стран БРИКС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» прокомментировал обещание избранного президента США Дональда Трампа ввести санкции против стран, отказавшихся от использования доллара — американский лидер пригрозил странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) введением пошлин в размере 100 процентов. По словам главы государства, Москва никогда от этого не отказывалась, но ей запретили использовать иностранную валюту.

Путин заявил о подорванных позициях доллара без Трампа у власти

Российский лидер напомнил, что Трамп четыре года не был у власти и за это время произошли определенные изменения как в мировой, так и в американской экономике. «Его преемники, его политические противники очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты», — сказал Путин. Он добавил, что доллар сейчас используют, чтобы навредить другим странам.

Фото: Consolidated News Photos / Globallookpress.com

Президент России также напомнил, что Москва никогда не отказывалась от доллара, это ей не дали его использовать. «Знаете, говорят, за что боролись, на то и напоролись, то есть напоролись на проблемы самого доллара», — сказал он. Кроме того, добавил Путин, запрещать и не использовать доллар — это разные вещи, а Трамп говорил о последствиях за запрет на использование валюты.

Путин высказался о единой валюте БРИКС

Глава государства в начале ноября заявлял, что говорить о создании единой валюты объединения БРИКС рано, сначала необходимо добиться большей интеграции экономик.

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«Россия же не стремилась и не стремится отказываться от доллара. Нам отказано просто в том, чтобы использовать доллар как средство платежей, США сами вводят ограничения», — подчеркнул тогда он. Глава государства также заявлял, что увеличение расчетов в национальных валютах стран-участниц БРИКС снизит геополитические риски.

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