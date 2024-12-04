Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» прокомментировал обещание избранного президента США Дональда Трампа ввести санкции против стран, отказавшихся от использования доллара — американский лидер пригрозил странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) введением пошлин в размере 100 процентов. По словам главы государства, Москва никогда от этого не отказывалась, но ей запретили использовать иностранную валюту.
Путин заявил о подорванных позициях доллара без Трампа у власти
Российский лидер напомнил, что Трамп четыре года не был у власти и за это время произошли определенные изменения как в мировой, так и в американской экономике. «Его преемники, его политические противники очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты», — сказал Путин. Он добавил, что доллар сейчас используют, чтобы навредить другим странам.
Президент России также напомнил, что Москва никогда не отказывалась от доллара, это ей не дали его использовать. «Знаете, говорят, за что боролись, на то и напоролись, то есть напоролись на проблемы самого доллара», — сказал он. Кроме того, добавил Путин, запрещать и не использовать доллар — это разные вещи, а Трамп говорил о последствиях за запрет на использование валюты.
Путин высказался о единой валюте БРИКС
Глава государства в начале ноября заявлял, что говорить о создании единой валюты объединения БРИКС рано, сначала необходимо добиться большей интеграции экономик.
«Россия же не стремилась и не стремится отказываться от доллара. Нам отказано просто в том, чтобы использовать доллар как средство платежей, США сами вводят ограничения», — подчеркнул тогда он. Глава государства также заявлял, что увеличение расчетов в национальных валютах стран-участниц БРИКС снизит геополитические риски.