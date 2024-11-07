Путин высказался о единой валюте БРИКС

Путин: о создании единой валюты БРИКС говорить рано

Говорить о создании единой валюты объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) рано, сначала необходимо добиться большей интеграции экономик. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция выступления доступна на сайте мероприятия.

«Рано пока говорить о создании единой валюты БРИКС. Нужно сначала добиться большей интеграции экономик и качество экономик поднять, чтобы это были похожие и совместимые экономики. "Россия же не стремилась и не стремится отказываться от доллара. Нам отказано просто в том, чтобы использовать доллар как средство платежей, США сами вводят ограничения», — сказал Путин.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что для БРИКС наиболее приоритетной темой сейчас является не создание новой бумажной валюты, а развитие цифровых финансовых активов и расчетов в нацвалютах.