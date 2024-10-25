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17:45, 25 октября 2024Экономика

Набиуллина предложила альтернативу «купюре БРИКС»

Глава ЦБ призвала обсуждать в рамках БРИКС развитие расчетов в нацвалютах
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Для стран БРИКС наиболее приоритетной темой сейчас является не создание новой бумажной валюты, а развитие цифровых финансовых активов (ЦФА) и расчетов в нацвалютах. Об этом в пятницу, 25 октября, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.

Ранее на саммите БРИКС в Казани президенту РФ Владимиру Путину подарили «символическую купюру» межгосударственного объединения. Вероятно, ее напечатал кто-то из российских участников встречи, предположил представитель Кремля Дмитрий Песков. И если глава государства оценил юмор, то руководителю ЦБ, которой Путин передал банкноту, она совсем не понравилась, заметил пресс-секретарь.

О причинах такой реакции Набиуллина рассказала на пятничной пресс-конференции. «Во-первых, мы все-таки на другом технологическом уровне, нежели иметь бумажные наличные деньги общие», — подчеркнула она. Обсуждение ЦФА в таком контексте является куда более логичным, дала понять глава Банка России.

Вопрос ускоренного создания какой-то единой валюты периодически всплывает, но в реальности этот процесс является очень сложным, добавила Набиуллина. И если обратиться к опыту создания единых валют разных стран, можно заметить, как много внимания на этом пути им приходилось уделять гармонизации и интеграции процессов.

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      Лилиана Набиуллина
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