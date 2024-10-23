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19:36, 23 октября 2024Экономика

Путину показали «купюру БРИКС». Набиуллиной она не понравилась

Путин передал главе ЦБ Набиуллиной «купюру БРИКС», ей не понравилось

Фото: Станислав Красильников / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президенту России Владимиру Путину на саммите БРИКС в Казани подарили «символическую купюру» межгосударственного объединения. Глава государства оценил юмор и передал «банкноту» главе Центробанка Эльвире Набиуллиной — главе Банка России «квазиденьга», как назвал ее представитель Кремля Дмитрий Песков, не понравилась.

Песков назвал «купюру БРИКС» символом общей работы

По словам пресс-секретаря президента России, «купюра БРИКС» была напечатана кем-то из российских участников встречи. Он предположил, что это могли сделать представители Торгово-промышленной палаты (ТПП).

Песков сообщил, что она «символизирует общую работу, которая ведется в рамках БРИКС».

Фото: Станислав Красильников / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Путин осмотрел врученную ему «банкноту», улыбнулся и передал ее Набиуллиной. Ей «купюра БРИКС», по словам Пескова, не понравилась. Что именно не устроило главу ЦБ, не уточняется.

Путин считает, что создавать единую валюту БРИКС рано

Несколькими днями ранее Путин во время встречи с руководителями СМИ стран объединения заявил, что единую валюту БРИКС создавать пока рано. По его словам, этот вопрос еще не созрел и спешить с ним не стоит.

Фото: Станислав Красильников / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов также сообщал, что создание единой валюты БРИКС в настоящее время не рассматривается. Вместе с тем он рассказал о рассмотрении вопроса о создании альтернативной финансовой расчетно-платежной системы.

В Госдуме назвали условие создания единой валюты БРИКС

Заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, в свою очередь, назвал создание единой биржи стран БРИКС условием создания единой валюты объединения.

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Кроме того, по его словам, это позволит странам БРИКС уйти от доллара и вести расчеты в национальных валютах. В результате уменьшится зависимость от валютных колебаний и укрепится финансовый суверенитет стран-участниц объединения.

Единая валюта БРИКС может потеснить доллар

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что единая валюта БРИКС в будущем может потеснить доллар на глобальном и региональном денежных рынках. По его мнению, ее эмитентом мог бы стать Новый банк развития, который учредили в структуре БРИКС в 2014 году.

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      Анастасия Волова
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