Названа способная потеснить доллар валюта будущего

Экономист Столяров: валюта БРИКС вряд ли заинтересует всех членов объединения

Создание единой валюты БРИКС возможно и экономически целесообразно в долгосрочной перспективе, так как в нынешних условиях она вряд ли заинтересует всех участников. Об этом заявил доцент НИУ ВШЭ Андрей Столяров, его цитирует РИА Новости.

По его словам, это объясняется экономической гегемонией Китая и внутренними сложностями объединения. Кроме того, появление такого инструмента требует соблюдения фискальной и платежной дисциплины.

В свою очередь, промышленный эксперт Леонид Хазанов не увидел политических препятствий для создания такой валюты. Он полагает, что ее эмитентом мог бы стать Новый банк развития, который учредили в структуре БРИКС в 2014 году. По мнению Хазанова, в будущем валюта БРИКС имеет шансы потеснить доллар как на глобальном, так и на региональном денежных рынках.

Тем не менее процесс появления единой валюты БРИКС окажется медленным и непростым. Так полагает эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов. Он обосновывает это тем, что странам БРИКС придется объединить валюты разной волатильности. В такой ситуации проще положиться на узкоспециализированные единые расчетные инструменты, не выходящие в открытое обращение.

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий усомнился в том, что БРИКС сможет создать альтернативную доллару или евро единую валюту. Нет шансов взять на себя эту функцию и у юаня, на который не согласится Индия.