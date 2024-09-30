Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:46, 30 сентября 2024Экономика

Названо одно из условий создания единой валюты БРИКС

Зампред Госдумы Бабаков: единая биржа БРИКС позволит уйти от доллара

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Если будет создана единая биржа стран БРИКС, то это позволит странам, входящим в это объединение, уйти от доллара, вести расчеты в национальных валютах, а может быть, даже создать собственный расчетный механизм на основе блокчейна и единой виртуальной валюты. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков. Его цитирует РИА Новости.

Как следствие, уменьшится зависимость от валютных колебаний и укрепится финансовый суверенитет стран, входящих в это объединение.

Парламентарий обратил внимание, что сегодня торговля сырьем идет через третьи государства и биржи, что оборачивается многочисленными издержками и ростом времени поставок. Единая биржа БРИКС решит эти проблемы, что особенно важно для таких товаров, как углеводороды, металлы и продукция сельского хозяйства.

Материалы по теме:
Зеленая повестка меняет полярность? Страны БРИКС и ШОС отбирают лидерство у Европы и США
Зеленая повестка меняет полярность?Страны БРИКС и ШОС отбирают лидерство у Европы и США
11 июня 2024
Что такое БРИКС: расшифровка, какие страны входят, цели объединения
Что такое БРИКС:расшифровка, какие страны входят, цели объединения
14 мая 2024

Бабаков добавил, что также может появиться специальный клиринговый центр, который обеспечит координацию расчетов и взаимозачет обязательств.

В конце июня 2024 года государства БРИКС поддержали идею об образовании зерновой биржи.

Что касается единой валюты БРИКС, то, как заявили в МИД, в настоящее время пока сложно говорить о перспективах и сроках ее появления. Однако изучаются вопросы о создании независимых и устойчивых к санкционному давлению платежно-расчетных механизмов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Путин обратился к россиянам по поводу СВО

      Невролог назвала разницу между мигренью и головной болью

      Названо одно из условий создания единой валюты БРИКС

      В Николаевской области возник пожар на объекте критической инфраструктуры

      58-летняя Холли Берри снялась топлес

      Врач раскрыл неочевидную пользу секса

      Россиянам предложили купить слона

      В подвале жилого дома поселился дикий медведь и начал активно испражняться

      Решена многолетняя биологическая загадка

      Российские военные перерезали трассу из Селидово в Курахово в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше