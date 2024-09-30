Названо одно из условий создания единой валюты БРИКС

Зампред Госдумы Бабаков: единая биржа БРИКС позволит уйти от доллара

Если будет создана единая биржа стран БРИКС, то это позволит странам, входящим в это объединение, уйти от доллара, вести расчеты в национальных валютах, а может быть, даже создать собственный расчетный механизм на основе блокчейна и единой виртуальной валюты. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков. Его цитирует РИА Новости.

Как следствие, уменьшится зависимость от валютных колебаний и укрепится финансовый суверенитет стран, входящих в это объединение.

Парламентарий обратил внимание, что сегодня торговля сырьем идет через третьи государства и биржи, что оборачивается многочисленными издержками и ростом времени поставок. Единая биржа БРИКС решит эти проблемы, что особенно важно для таких товаров, как углеводороды, металлы и продукция сельского хозяйства.

Бабаков добавил, что также может появиться специальный клиринговый центр, который обеспечит координацию расчетов и взаимозачет обязательств.

В конце июня 2024 года государства БРИКС поддержали идею об образовании зерновой биржи.

Что касается единой валюты БРИКС, то, как заявили в МИД, в настоящее время пока сложно говорить о перспективах и сроках ее появления. Однако изучаются вопросы о создании независимых и устойчивых к санкционному давлению платежно-расчетных механизмов.