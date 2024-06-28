В БРИКС поддержали идею о создании зерновой биржи

Минсельхоз: страны БРИКС поддержали инициативу России по созданию зерновой биржи

Страны БРИКС поддержали идею о создании зерновой биржи. Об этом в ходе 14-й встречи министров сельского хозяйства стран объединения рассказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут, ее цитирует ТАСС.

Лут поблагодарила государства БРИКС за поддержку соответствующей российской инициативы. Ведомство совместно с зарубежными коллегами займется созданием и развитием этой площадки, рассказала министр. Также будут проработаны вопросы возможности расчетов на зерновой бирже в национальных валютах стран БРИКС, добавила Лут.

Глава Минсельхоза РФ также сообщила, что на встрече министры обсуждали вопросы мировой продовольственной безопасности и продовольственной безопасности БРИКС. Она напомнила, что на страны объединения приходится в данный момент около 30 процентов всех пахотных земель мира, 40 процентов производства зерновых культур, 50 процентов рыбы и 50 процентов — молочной продукции.

Ранее замглавы Минсельхоза РФ Андрей Разин предупредил, что стоимость зерна в текущем сезоне может быть «несколько скорректирована» из-за засухи на юге страны, однако прогноз по объемам производства остается без изменений. «Мы рассчитываем, что цены на зерно в этом году позволят нашим сельхозпроизводителям достичь хороших показателей рентабельности», — добавил он.