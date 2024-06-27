Минсельхоз предупредил о возможном повышении цен на зерно

Минсельхоз РФ: цены на зерно могут скорректировать из-за засухи на юге

Цены на зерно в текущем сезоне могут повыситься из-за засухи на юге страны. Об этом предупредил замглавы Минсельхоза РФ Андрей Разин, его цитирует РБК.

По его словам, стоимость зерна «будет несколько скорректирована», однако прогноз по объемам производства остается без изменений. «Мы рассчитываем, что цены на зерно в этом году позволят нашим сельхозпроизводителям достичь хороших показателей рентабельности», — добавил Разин.

Он подчеркнул, что минимизировать риски от погодных аномалий и сохранить урожай удается за счет применения современных агротехнологий. При этом «страна у нас большая», поэтому природные катаклизмы в одном регионе компенсируются хорошим объемом производства в других, добавил замминистра.

Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут рассказала, что ведомство сохраняет прогноз по сбору урожая зерна в текущем году на уровне 132 миллионов тонн, несмотря на заморозки и засуху. Она подчеркнула, что многое будет зависеть от погоды. Министр также отметила, что достаточно неплохая ситуация складывается в Сибири, в этой части страны ожидается хороший урожай зерна.