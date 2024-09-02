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11:37, 2 сентября 2024Экономика

Дан прогноз о появлении единой валюты БРИКС

МИД: говорить о сроках появления валюты БРИКС пока сложно

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В настоящее время сложно говорить о перспективах и сроках появления единой валюты или расчетной единицы БРИКС. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, эту инициативу пока прорабатывают эксперты. Кроме того, в БРИКС сейчас изучают вопросы о создании независимых и устойчивых к давлению санкций платежно-расчетных механизмов. Одним из способов может быть использование цифровых валют центральных банков.

В начале июля 2024 года посол России в Китае Игорь Моргулов рассказал, что в БРИКС начались переговоры об учреждении единой валюты. По его словам, в ближайшем будущем она не появится, но тренд очевиден.

В свою очередь, спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что государствам, входящим в БРИКС, необходимо ускорить процесс создания единой банковской системы, которая нужна для проведения международных расчетов с использованием цифровых валют.

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