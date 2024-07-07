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10:49, 7 июля 2024Экономика

Посол России в Китае рассказал о перспективе создания единой валюты БРИКС

Посол России в Китае Моргулов: ведутся переговоры о единой валюте БРИКС
Игорь Моргулов

Игорь Моргулов. Фото: РИА Новости

В БРИКС создаются инструменты независимой финансовой системы и начались переговоры об учреждении единой валюты. О перспективе интегрированного денежного пространства в рамках организации рассказал посол России в Китае Игорь Моргулов, пишет РИА Новости.

«Ведутся переговоры о единой валюте БРИКС. Не думаю, что это дело ближайшего будущего, но тренд очевиден. Мы двигаемся в этом направлении, для нас это ясно», — заявил дипломат.

Он добавил, что БРИКС уже преуспел в создании механизмов условных валютных резервов стран-участниц организации.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка сообщило о рекордном росте доли БРИКС (среди участников Россия, Бразилия, Индия, Китай и Саудовская Аравия) в структуре мирового ВВП по паритету покупательной способности (ППС). По итогам 2023 года показатель достиг отметки в 35,7 процента, которая оказалась максимальной для альянса за всю историю наблюдений.

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      Глеб Палехов
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