В БРИКС призвали ускорить создание единой банковской системы

Спикер парламента Ирана Галибаф призвал скорее создать банковскую систему БРИКС

Страны-участницы БРИКС, включая Россию, должны ускорить процесс создания единой банковской системы. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, его слова приводит РИА Новости.

В состав объединения помимо России и Ирана входят Китай, Индия, Бразилия, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Эфиопия и Египет. Галибаф уточнил, что единая банковская система нужна в том числе для проведения международных расчетов с использованием цифровых валют.

Он добавил, что при помощи подобных мер БРИКС удастся резко снизить долю американского доллара в структуре торговых транзакций. Кроме того, странам объединения для реализации этой цели необходимо активнее использовать национальные валюты при проведении двусторонних операций. «И таким образом мы сможем наконец избавиться от доллара», — резюмировал Галибаф в ходе выступления на 10-м Парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Насер Канани предложил партнерам по БРИКС обсудить возможность объединения платежных систем через центральные банки стран-участниц. Он добавил, что подобную инициативу властей исламской республики, в частности, одобрила российская сторона. РФ и Иран, по словам чиновника, уже создали условия для перевода торговых расчетов в национальные валюты. Однако в дальнейшем подобный механизм следует распространить и на другие государства, входящие в состав БРИКС.