Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:37, 12 июля 2024Экономика

В БРИКС призвали ускорить создание единой банковской системы

Спикер парламента Ирана Галибаф призвал скорее создать банковскую систему БРИКС

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Страны-участницы БРИКС, включая Россию, должны ускорить процесс создания единой банковской системы. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, его слова приводит РИА Новости.

В состав объединения помимо России и Ирана входят Китай, Индия, Бразилия, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Эфиопия и Египет. Галибаф уточнил, что единая банковская система нужна в том числе для проведения международных расчетов с использованием цифровых валют.

Он добавил, что при помощи подобных мер БРИКС удастся резко снизить долю американского доллара в структуре торговых транзакций. Кроме того, странам объединения для реализации этой цели необходимо активнее использовать национальные валюты при проведении двусторонних операций. «И таким образом мы сможем наконец избавиться от доллара», — резюмировал Галибаф в ходе выступления на 10-м Парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Насер Канани предложил партнерам по БРИКС обсудить возможность объединения платежных систем через центральные банки стран-участниц. Он добавил, что подобную инициативу властей исламской республики, в частности, одобрила российская сторона. РФ и Иран, по словам чиновника, уже создали условия для перевода торговых расчетов в национальные валюты. Однако в дальнейшем подобный механизм следует распространить и на другие государства, входящие в состав БРИКС.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о крушении Superjet 100 в Подмосковье

      Пилоты разбившегося в Подмосковье самолета увели борт от населенных пунктов

      В России резко выросло число банкротств компаний

      В России восстановили древний рецепт шоколада с мясом

      На Западе заявили о намеках НАТО в адрес Украины о необходимости продолжения конфликта

      Росавиация подтвердила крушение Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

      Появились подробности о клеймивших детей раскаленным железом мигрантах из Башкирии

      28-летняя женщина приняла сепсис за простуду и 12 дней провела в коме

      Руки Ксении Собчак на новых фото раскритиковали в сети фразой «такие показывать нельзя»

      Стало известно о частичном отступлении Израиля из Газы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше