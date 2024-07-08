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13:37, 8 июля 2024Экономика

Платежные системы стран-участниц БРИКС предложили объединить

В МИД Ирана предложили объединить платежные системы стран-участниц БРИКС
Насер Канани

Насер Канани. Фото: Mehr News Agency / Wikimedia

Власти Ирана предложили объединить платежные системы стран-участниц БРИКС. О консультациях по этому вопросу заявил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) исламской республики Насер Канани. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что подобная инициатива иранского ведомства получила одобрение со стороны России. Речь идет о механизме объединения национальных платежных систем через центральные банки стран-участниц БРИКС, в состав которого помимо РФ входят Китай, Индия, Бразилия, Южно-Африканская Республика. С 1 января 2024 года число государств-членов организации увеличилось за счет Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Эфиопии и Египта.

Канани также отметил, что между центробанками Ирана и России к настоящему времени успели создать все необходимые условия для перевода торговых расчетов в национальные валюты — риалы и рубли. Подобный механизм, как считают в МИД исламской республики, в дальнейшем можно было бы распространить и на другие страны-участницы БРИКС. «Российская сторона положительно смотрит на это предложение», — резюмировал официальный представитель иранского ведомства.

Ранее исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер предложил партнерам по Шанхайской организации сотрудничества обсудить возможность создания единой валюты. По его мнению, подобная мера поспособствовала бы усилению экономического влияния ШОС на глобальном уровне и укрепила бы торговое и финансовое сотрудничество между странами объединения, в состав которого входит в том числе Россия.

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