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15:12, 4 июля 2024Экономика

Партнеры России по ШОС задумались над созданием единой валюты

И. о. главы Ирана Мохбер предложил создать единую валюту ШОС
Мохаммад Мохбер

Мохаммад Мохбер. Фото: Сергей Савостьянов / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер предложил партнерам по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудить возможность введения единой валюты. Его слова приводит ТАСС.

Мохбер считает, что единая валюта объединения, в состав которого помимо Ирана входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, могла бы помочь усилить экономическое влияние ШОС в мире. Кроме того, подобная мера, по его мнению, способствовала бы укреплению торгового сотрудничества между участниками организации.

Общая валюта, как уточнил Мохбер, должна быть основана на «прорывных технологиях». «Это представляет большой интерес и серьезный повод для обсуждения (в рамках ШОС — прим. «Ленты.ру»)», — резюмировал и.о. главы Ирана в ходе выступления на заседании в формате «ШОС плюс».

Ранее президент Владимир Путин заявил о заметном росте доли нацвалют в расчетах России со странами ШОС. По итогам января-апреля показатель превысил отметку 92 процента. Глава государства также напомнил партнерам по объединению о предложении российской стороны заняться созданием в ШОС собственного платежно-расчетного механизма. Эта мера может упростить торговлю между участниками организации.

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      Анатолий Акулов
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