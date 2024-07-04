Партнеры России по ШОС задумались над созданием единой валюты

И. о. главы Ирана Мохбер предложил создать единую валюту ШОС

Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер предложил партнерам по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудить возможность введения единой валюты. Его слова приводит ТАСС.

Мохбер считает, что единая валюта объединения, в состав которого помимо Ирана входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, могла бы помочь усилить экономическое влияние ШОС в мире. Кроме того, подобная мера, по его мнению, способствовала бы укреплению торгового сотрудничества между участниками организации.

Общая валюта, как уточнил Мохбер, должна быть основана на «прорывных технологиях». «Это представляет большой интерес и серьезный повод для обсуждения (в рамках ШОС — прим. «Ленты.ру»)», — резюмировал и.о. главы Ирана в ходе выступления на заседании в формате «ШОС плюс».

Ранее президент Владимир Путин заявил о заметном росте доли нацвалют в расчетах России со странами ШОС. По итогам января-апреля показатель превысил отметку 92 процента. Глава государства также напомнил партнерам по объединению о предложении российской стороны заняться созданием в ШОС собственного платежно-расчетного механизма. Эта мера может упростить торговлю между участниками организации.