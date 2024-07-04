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12:37, 4 июля 2024Экономика

В России раскрыли долю расчетов в нацвалютах со странами ШОС

Путин: доля расчетов в нацвалютах между Россией и странами ШОС превысила 92 %

Фото: Nicky Loh / Reuters

По итогам первых четырех месяцев 2024 года доля расчетов в национальных валютах между Россией и странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превысила отметку в 92 процента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит «Интерфакс».

При этом, как уточнил глава государства, Россия и страны ШОС (помимо РФ в объединение входят Китай, Индия, Пакистан, Иран, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан) продолжают наращивать использование нацвалют во взаимных расчетах. На этом фоне Путин призвал и дальше увеличивать долю подобных транзакций.

Он также напомнил участникам объединения о российском предложении заняться созданием в ШОС собственного платежно-расчетного механизма. Это повысит безопасность проводимых транзакций и упростит торговлю внутри объединения. «Тесные экономические связи приносят очевидные дивиденды всем участникам», — резюмировал Путин.

Ранее глава государства поручил правительству наладить логистику и торговлю с партнерами России из Азии, Африки и Южной Америки. Для реализации этой цели Путин призвал власти проработать дополнительные меры поддержки для российских экспортеров и импортеров. Полный список должны будут разработать до 1 августа 2024 года.

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