Российским компаниями помогут улучшить логистику с Азией и Африкой

Путин поручил правительству наладить логистику и торговлю с Азией и Африкой

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) наладить логистические цепочки с целью наращивания торговли с азиатскими, африканскими и южноамериканскими странами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства призвал власти проработать дополнительные меры поддержки для российских экспортеров и импортеров. Как уточняется в документе, эти шаги должны быть направлены на создание устойчивых логистических цепочек и инфраструктуры.

Подобные меры, как ожидается, помогут отечественным компаниям укрепить внешнеторговые связи. Полный список должны будут разработать до 1 августа 2024 года. «Предусмотреть в том числе выработку механизмов координации деятельности заинтересованных государственных органов и организаций», — говорится в одном из пунктов перечня поручений Путина.

После ввода западных санкций Россия перенаправила значительную часть своего экспорта в дружественные страны. На этом фоне главным торговым партнером РФ стал Китай.

По итогам 2023 года товарооборот России и КНР составил в общей сложности 240,11 миллиарда долларов. Достигнутый показатель стал рекордным за всю историю статистических наблюдений. На долю российского экспорта пришлось 129,14 миллиарда (плюс 12,7 процента), китайского — почти 110,97 миллиарда (плюс 46,9 процента).