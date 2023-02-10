Россия перенаправила почти четверть экспорта в дружественные страны

Минэкономразвития: доля дружественных стран в экспорте из России выросла с 42 до 65%

По итогам января-ноября прошлого года доля недружественных стран в российском экспорте снизилась, а доля дружественных, наоборот, выросла — с 58 до 35 процентов и с 42 до 65 процентов соответственно. О том, что Россия перенаправила почти четверть поставок товаров в дружественные страны, сообщает РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития, которые есть у него в распоряжении.

В общей сложности за данный период по сравнению с 2021 годом экспорт из страны увеличился на 23,4 процента в денежном выражении, достигнув 538 миллиарда долларов. Из этой суммы на дружественные страны пришлось 350 миллиардов долларов. Импорт, наоборот, снизился на 12,7 процента, до 230 миллиардов долларов. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в натуральном выражении доля недружественных стран в совокупном экспорте России сократилась на 10 процентов, а в импорте — на 25 процентов по сравнению с данными 2021 года.

Главными импортерами товаров из России, в основном за счет покупки нефти и нефтепродуктов, в прошлом году стали Индия, Болгария, Венгрия и Турция. В январе-ноябре 2022 года Индия нарастила поставки в 4,4 раза в годовом выражении, до 32,3 миллиарда долларов, Турция за весь 2022 год увеличила импорт в два раза, до 58,8 миллиарда долларов. Поставки в Венгрию выросли в 2,6 раза, до 10,3 миллиарда евро, а в Болгарию — в 2,2 раза, до 5,7 миллиарда евро. Об этом свидетельствуют данные местных статистических ведомств, российские данные по внешней торговле с марта прошлого года закрыты из-за санкционных рисков.

Диверсификация поставок объясняется, в первую очередь, введением санкций Евросоюза и стран G7 против российской нефти, а также аварией на газопроводах «Северный поток», по которым топливо шло в Европу, считает ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко. Он ожидает, что доля дружественных стран в поставках из России достигла максимального уровня и в ближайшее время вряд ли будет сильно меняться. При этом он допускает, что доля нейтральных государств в торговле с Россией может вырасти, когда будут построены трубопроводы в Китай.

Ранее сообщалось, что крупные компании КНР могут получить разрешение от правительства на увеличение закупок нефти из России. Так, ежедневные поставки топлива в Китай могут вырасти на 500 тысяч баррелей в этом году, примерно до 2,2 миллиона баррелей или даже до 2,5 миллиона.

