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00:23, 10 октября 2024Экономика

Силуанов оценил возможность запуска единой валюты БРИКС

Силуанов заявил, что создание единой валюты БРИКС сейчас не рассматривается

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что создание единой валюты БРИКС сейчас не рассматривается, речь идет о создании альтернативной финансовой расчетно-платежной системы. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, сейчас обсуждается вопрос о создании альтернативной финансовой расчетно-платежной системы. При этом многие центральные банки уже выпускают свои собственные цифровые валюты. «Но вопрос стыковки, вопрос расчетов — это как раз наша задача», — сказал глава Минфина.

Ранее заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков высказался о той пользе, которую могла бы принести единая биржа стран БРИКС. Она позволила бы странам этой организации уйти от доллара, вести расчеты в национальных валютах. Не исключено даже появление собственного расчетного механизма на основе блокчейна и единой виртуальной валюты.

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      Марина Совина
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