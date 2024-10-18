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17:26, 18 октября 2024Экономика

Путин высказался о единой валюте БРИКС

Путин: введение единой валюты БРИКС пока не рассматривается

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин высказался о необходимости введения единой валюты для стран БРИКС. Об этом он сказал во время встречи с руководителями СМИ стран объединения, его слова приводит ТАСС.

Путин указал, что вопрос пока не рассматривается, и он еще не созрел. Еще он подчеркнул, что действовать нужно постепенно и не спеша. Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия готова к деловому сотрудничеству. По его словам, присоединиться хотят 30 стран.

Ранее глава российского министерства финансов Антон Силуанов отметил, что вопрос создания единой валюты БРИКС сейчас не рассматривается. А бывший вице-президент Нового банка развития (НБР) БРИКС Паулу Ногейра Батиста говорил, что страны должны создать альтернативную международную платежную систему, неуязвимую для санкций США и других государств Запада.

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      Платон Щукин
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