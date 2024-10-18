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16:20, 18 октября 2024Мир

Путин раскрыл число желающих сотрудничать с БРИКС стран

Путин: 30 стран хотят присоединиться или сотрудничать с БРИКС

Фото: Максим Богодвид / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / РИА Новости

30 стран хотят присоединиться или сотрудничать в какой-либо мере с клубом БРИКС. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«30 стран на сегодняшний день изъявили желание в той или иной степени сотрудничать с БРИКС, так или иначе присоединиться к деятельности организации», — рассказал российский лидер.

Путин добавил, что данные факты показывают перспективы расширения клуба. По его словам, он будет развиваться волнообразно, однако неспешно и с учетом международных реалий.

Ранее Путин прибыл на деловой форум БРИКС для участия в пленарном заседании. Как сообщается, российский лидер выступит на пленарном заседании делового форума БРИКС. Также президент России посетил выставку, посвященную сотрудничеству Российского фонда прямых инвестиций с БРИКС и развитию искусственного интеллекта.

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      Максим Габриелян
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