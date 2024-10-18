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14:52, 18 октября 2024Мир

Путин прибыл на деловой форум БРИКС

Путин прибыл на деловой форум БРИКС для участия в пленарном заседании

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл на деловой форум БРИКС для участия в пленарном заседании. Об этом передает РИА Новости.

Как сообщается, Путин выступит на пленарном заседании делового форума БРИКС. Также президент России посетил выставку, посвященную сотрудничеству Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с БРИКС и развитию искусственного интеллекта.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Путин выступит на деловом форуме 18 октября. Он подчеркнул, что форум является составной частью саммита БРИКС.

Также российский лидер встретится с руководителями СМИ из стран БРИКС. Как сообщили в Кремле, Россию в рамках мероприятия будет представлять генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

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      Виктория Кондратьева
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