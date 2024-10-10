Путин выступит на Деловом форуме БРИКС в Москве

Помощник президента Ушаков: 18 октября Путин выступит на Деловом форуме БРИКС

Российский президент Владимир Путин 18 октября выступит на Деловом форуме БРИКС в Москве, сообщил его помощник Юрий Ушаков, которого цитирует ТАСС.

«18 октября состоится Деловой форум БРИКС, это масштабное мероприятие, в котором принимают участие и официальные представители, и представители деловых кругов, и бизнеса, этот форум является составной частью саммита БРИКС», — сказал он.

Ранее стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш заявил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову о своем желании посетить саммит БРИКС в Казани.