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15:23, 10 октября 2024Мир

Путин выступит на Деловом форуме БРИКС в Москве

Помощник президента Ушаков: 18 октября Путин выступит на Деловом форуме БРИКС

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин 18 октября выступит на Деловом форуме БРИКС в Москве, сообщил его помощник Юрий Ушаков, которого цитирует ТАСС.

«18 октября состоится Деловой форум БРИКС, это масштабное мероприятие, в котором принимают участие и официальные представители, и представители деловых кругов, и бизнеса, этот форум является составной частью саммита БРИКС», — сказал он.

Ранее стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш заявил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову о своем желании посетить саммит БРИКС в Казани.

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      Виктория Кондратьева
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