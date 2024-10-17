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15:09, 17 октября 2024Интернет и СМИ

Путин встретится с руководителями СМИ из стран БРИКС

Путин встретится с руководителями ведущих СМИ из стран БРИКС

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретится с главами ведущих СМИ из стран — участников БРИКС. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Кремля.

Встреча c руководителями СМИ пройдет 18 октября в Москве. «Россию в рамках мероприятия будет представлять генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев», — добавили в Кремле.

Саммит БРИКС пройдет 22-24 октября в Казани. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что на мероприятие приедут главы более 20 государств.

Также уточнялось, что, помимо лидеров стран и вторых или третьих лиц государств в саммите традиционно будут участвовать генеральные секретари ООН, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства, а также президент Нового банка развития БРИКС.

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      Маргарита Щигарева
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