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15:23, 10 октября 2024Мир

В Кремле раскрыли количество приглашенных стран на саммит БРИКС

Ушаков: приглашения на саммит БРИКС были направлены 38 странам

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Приглашения на саммит межгосударственного объединения БРИКС, который пройдет с 22 по 23 октября в Казани, были направлены 38 странам. Об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Приглашения на саммит были направлены в 38 стран. В них входят члены объединения и те государства, которые хотели бы сотрудничать с БРИКС. 32 страны уже подтвердили свое участие, а 24 из них будут представлены своими лидерами», — отметил помощник президента.

Ушаков добавил, что помимо лидеров стран и вторых или третьих лиц государств, в саммите «традиционно» будут участвовать генеральные секретари ООН, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства, а также президент Нового банка развития БРИКС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову на полях Генассамблеи Всемирной организации (ГА ООН) о своем желании посетить саммит БРИКС в Казани.

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      Дарья Устьянцева
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