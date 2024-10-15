В Кремле высказали позицию об «изоляции» России

В Кремле заявили, что Россия не находится в изоляции

Россия не находится в изоляции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Россия не находится в изоляции. И в современном мире очень трудно изолировать любую страну, тем более государство, как Российская Федерация», — высказал свою позицию по вопросу Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, Россия является неотъемлемой частью международного диалога, который «продолжает осуществляться».

Песков обозначил, что вопреки заявлениям Запада о якобы изоляции России на саммит БРИКС в Казани приедут главы более 20 государств.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководством российского МИД назвал действия Запада бесцеремонной кампанией по изоляции России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. При этом он подчеркнул, что попытка Запада вести подобную политику против России провалилась.