Путин назвал действия Запада бесцеремонной кампанией по изоляции России

Путин: после начала СВО Запад начал бесцеремонную кампанию по изоляции России

После начала Специальной военной операции (СВО) Запад начал бесцеремонную и провальную кампанию по изоляции России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с с руководством российского МИД, трансляция которой доступна на Youtube-канале ведомства.

«После начала спецоперации западные страны развернули бурную и бесцеремонную кампанию по изоляции России на международной арене», — рассказал российский лидер.

Он добавил, что попытка Запада вести подобную политику против России провалилась.

Ранее российский президент заявил о попытке Запада использовать идеологическую основу для расчленения России и занялся военным освоением прилегающих к стране территорий.