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13:26, 14 июня 2024Мир

Путин назвал действия Запада бесцеремонной кампанией по изоляции России

Путин: после начала СВО Запад начал бесцеремонную кампанию по изоляции России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

После начала Специальной военной операции (СВО) Запад начал бесцеремонную и провальную кампанию по изоляции России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с с руководством российского МИД, трансляция которой доступна на Youtube-канале ведомства.

«После начала спецоперации западные страны развернули бурную и бесцеремонную кампанию по изоляции России на международной арене», — рассказал российский лидер.

Он добавил, что попытка Запада вести подобную политику против России провалилась.

Ранее российский президент заявил о попытке Запада использовать идеологическую основу для расчленения России и занялся военным освоением прилегающих к стране территорий.

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      Дарья Устьянцева
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