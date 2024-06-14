Путин заявил об идеологической основе Запада в желании расчленить Россию

Путин: Запад пытается использовать идеологическую основу для расчленения России

Запад пытается использовать идеологическую основу для расчленения России и занялся военным освоением прилегающих к стране территорий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством российского МИД, трансляция которой доступна на Youtube-канале ведомства.

«Запад пытается подвести идеологическую основу под расчленение России, взял линию на освоение близких нашей стране территорий», — рассказал глава государства.

Он отметил, что последствия такой политики Запада наблюдаются везде, так как причиной этому является «взаимозависимость мира». В частности, Путин рассказал об украинском кризисе, назвав его «трагичным примером» подобных действий западных стран, вызывающих «растущую напряженность».

Ранее на встрече с руководством МИД Путин заявил, что корни конфликта на Украине — не в двусторонних отношениях, а в агрессивной политике Запада. Он отметил, что современная международная архитектура безопасности подорвана действиями США.

