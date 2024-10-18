Путин назвал Россию открытой к сотрудничеству

Путин заявил об открытости России к деловому сотрудничеству

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на деловом форуме БРИКС заявил об открытости Москвы к деловому взаимовыгодному сотрудничеству. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия максимально открыта для взаимовыгодного делового сотрудничества», — заявил он.

Российский лидер заверил, что в стране формируют комфортные, глобально-конкурентные условия работы для отечественного и иностранного бизнеса, а также для привлечения капиталов и технологий из-за рубежа.

Путин добавил, что в приоритете у Москвы сотрудничество с участниками БРИКС.

Ранее бывший вице-президент Нового банка развития (НБР) БРИКС Паулу Ногейра Батиста призвал создать альтернативную международную платежную систему, неуязвимую для санкций США и других стран Запада. Также, по его мнению, в БРИКС могли бы сконцентрироваться на создании единой цифровой валюты, которая наряду с национальными использовалась бы для торговых операций между партнерами.